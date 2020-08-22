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«Будет пополнение»: Дмитрий Шепелев заинтриговал подписчиков фото с беременным животом

Пользователи по достоинству оценили чувство юмора телеведущего.

«Будет пополнение»: Дмитрий Шепелев заинтриговал подписчиков фото с беременным животом
Шепелев скоро начнет вести новое семейное шоу/http://globallookpress.com/

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который на протяжении трех месяцев не появлялся в соцсетях, чем несколько встревожил своих подписчиков, в Instagram разместил забавный кадр. На фотографии он стоит у стеллажа с книгами с беременным животиком.

«Папа вернулся! Думал, просто набрал после карантина. Оказывается, нет, будет пополнение! С 6 сентября. На ТНТ».

Дмитрий Шепелев

«Обожаем ваше чувство юмора, Дмитрий», «У Платона скоро появится братик или сестричка?» «Беременный папа? Это тянет на Нобелевскую премию», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в сентябре на канале ТНТ стартует новое шоу Дмитрия Шепелева «Ты как я». В студию к нему будут приходить известные люди со своими наследниками. Шепелев позиционирует свое шоу, как первое семейное в России. Ранее в беседах с журналистами телеведущий признавался, что мечтал вести семейное шоу с тех пор, как семь лет назад сам стал папой. Сына ему подарила певица Жанна Фриске, которая в 2015 году ушла из жизни.

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