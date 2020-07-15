«Раскрас боевой, а волосы жесть»: певица Натали показала, какой была 20 лет назад

46-летняя певица Натали, ставшая невероятно популярной в 90-е годы после выхода хита «Ветер с моря дул», предложила вспомнить, какой она была в начале карьеры.

Поклонники, привыкшие лицезреть стройную блондинку были немало удивлены, увидев пышную девушку со странным колорированием волос на ее архивных фото. Снимки звезда представила в личном блоге.

«Видели ли вы меня такой? 1999-й», — написала она в Instagram.

«Ну и тренды были раньше, окрашивание», «Раскрас боевой, а волосы жесть», «Пухляшка», «Вы с возрастом стали краше», «У меня тоже такая прическа была!», «Вы не меняетесь, какая красавица были тогда, такой и осталась сейчас», «Красивая тогда, но сейчас лучше. Черные тона не слишком идут, красный цвет вам подходит больше всего», — прокомментировали кадры фолловеры.