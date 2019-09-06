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Певица Натали показала, как получить на фото длинные ноги

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Певица Натали показала, как получить на фото длинные ноги
А Натали, похоже, не стареет. Фото: globallookpress.com

Певица Натали показала своим подписчикам в Instagram «магию фото». Она выложила два снимка из фотосессии для клипа «Я без оружия». На них артистка запечатлена в инфантильном образе: на ней белое платьице в черный горошек и колготки в крупную сеточку. Имидж дополняют разноцветные волосы, кожаный игрушечный мишка и туфли с металлическими набойками. Однако 45-летняя звезда обратила внимание поклонников не на наряд, на длину своих ног. Стоит правильно «поставить», как зрительно они удлинятся.

«Как можно по-разному «представить» ноги… На фото 1 они бесконечны, на фото 2 — короткие», — написала Натали.

Добавим, что многие удивляются, как певица буквально остановила свой возраст: на сцене и в клипах она всегда молода и игрива. Недавно она раскрыла журналистам секрет очарования. Оказывается, харизму и красоту женщина черпает из материнства. У певицы на сегодняшний день трое детей.

Возьмете этот секрет на заметку?

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женские ногиНаталиногиПевица Наталифотосессия

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Певица Натали показала, как получить на фото длинные ноги
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