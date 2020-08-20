Вдовец Валентины Легкоступовой хочет забрать деньги из ее квартиры

Валентину Легкоступову похоронили на Троекуровском кладбище. Родственники певицы просили не вести фото- и видеосъемку церемонии прощания, а третьего мужа певицы Юрия Фирсова и вовсе не пустили на отпевание. Они считают, что не уберег артистку именно яхтсмен. Но проститься с покойной супругой он все-таки приехал. На черном Merсedes в компании старшего сына и охранников. Привез букет любимых цветов – подсолнухов и разрыдался у гроба.

В программе «Прямой эфир» обнародовали запись разговора Юрия Фирсова и врача той самой наркологической клиники, в которую 6 августа отвезли его с Легкоступовой. По словам доктора, при поступлении у певицы были нормальные рефлексы, поэтому ничего не предвещало беды. Правда, разместили Валентину в клинике под чужой фамилией, потому что она не хотела огласки. Терапию назначили такую, которая спасет от сильного алкогольного опьянения. Опыт такого восстановления уже был у Фирсова. После регат он уходил в загул, потом быстро восстанавливался.

Также, как сообщает «Комсомольская правда», Юрий Фирсов отметил, что не будет претендовать на наследство Легкоступовой, просит только вернуть деньги, которые оставил в квартире артистки. А это 10 тысяч долларов и 30 тысяч евро. Яхтсмен отметил, что он обеспеченный человек, поэтому последние девять месяцев содержал семью певицы. Оставлял по 10-15 тысяч долларов на карманные расходы, оплачивал колледж сына Валентины Матвея и пластическую операцию певицы.

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На эти деньги, которые лежат в квартире Легкоступовой, они собирались уехать на Тенерифе. Раньше там у певицы была вилла, где она прожила пять лет. Но продала ее несколько лет назад и вернулась в Россию. Теперь же Фирсов планирует сам отправиться в турецко-греческую регату, которая запланирована на осень. А ведь там они и хотели с размахом отпраздновать свадьбу.