«Хорошо сидит»: Собчак похвасталась платьем за 140 тысяч рублей

Ксения Собчак любит лишний раз ввернуть в разговор легкий намек на то, что она принадлежит к особой категории граждан, которые могут себе позволить многое. К примеру, купить повседневное платье-рубашку более чем за 100 тысяч.

В личном блоге светская львица обнародовала видео из салона красоты. Встав из кресла после работы мастера, она с радостью заметила, что ее одежда совсем не помялась.

«Все-таки Balenciaga знает толк в синтетике, хорошо сидит все. Я вчера пришла в шелке натуральном, вся одежда была измята», — сказала она.

На интернет-площадках жаккардовое платье-рубашка, как у Ксении, стоит свыше 140 тысяч рублей. Сообщается, что оно из новой коллекции бренда.

Отметим, что ранее привязанность к этой дорогой марке показывала Ольга Серябкина, пополнившая свой гардероб жакетом оверсайз за 150 тысяч.