«Кошачий принт и полупрозрачные ткани – тренд года»: Собчак восхитила стилиста модной туникой

Ксения Собчак недавно вернулась из отпуска, который она провела в Тамани вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном от Максима Виторгана. Семья летала на полуостров частным самолетом, а останавливалась в имении, построенном в виде древнего замка. Звезда осталась крайне довольна проведенным временем.

На побережье Азовского моря ведущая буквально источала романтическое настроение и любовь к своему супругу, признаваясь ему в чувствах. А еще блистала модными пляжными аутфитами. Некоторые из них звезда «Дома-2» показывает в личном блоге до сих пор, вспоминая приятные дни на юге.

На одном из фото она предстала в легкой тунике со звериными принтом, крупных солнцезащитных очках и золотых серьгах с камнями разного цвета. Пляжный лук Ксении Анатольевны высоко оценил профессиональный стилист Руслан Громов.

«Образ Ксении мне очень нравится, она в принципе умеет выглядеть хорошо и уместно в любой ситуации. Ксения Собчак однозначно занимает определенное положение в мире моды, ее можно ставить в один ряд с такими модными иконами, как Рената Литвинова.

Если разглядеть более предметно лук Ксении, то кошачий принт и полупрозрачные ткани — тренд текущего года. А что касается украшений, в частности серег, мы видим исключительный дизайн, красивое изделие. Крестики разного цвета лишь подчеркивают их эксклюзивность. В образ они вписываются идеально», — прокомментировал style Собчак для Teleprogramma.pro специалист.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими отечественными звездами шоу-бизнеса.