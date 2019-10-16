Серябкина не впечатлила Собчак бесформенным жакетом Balenciaga за 150 тысяч рублей

Ведущая Ксения Собчак заявила, что такая одежда не красит девушку.

Ксения Собчак в своем YouTube-шоу с Ольгой Серябкиной затронула тему моды и шопинга. Певица призналась, что имеет слабость к покупках, предпочитая трендовые вещи. В доказательство она продемонстрировала жакет оверсайз марки Balenciaga за 150 тысяч рублей.

больше по теме Серябкина похвасталась Собчак огромными гонорарами у Фадеева По словам певицы, она больше других зарабатывала в «Серебре».

Ксения Собчак отреагировала на это неожиданно. «Это модно, конечно, но не красит девушку. Красивая, худая девушка. Но это зачем?», — сказала Ксения, сняв со своей собеседницы жакет.

Певица ответила ведущей, что любит, когда одежда удобная и неравнодушна к лекалам этого бренда. Собчак настаивала на своем, утверждая, что это «уродство». «Через год сама будешь удивляться, как могла носить такое», — заявила светская львица.

А вот сумка Серябкиной (стоимостью приблизительно за 200 тысяч рублей) Собчак понравилась. «Она может и простая с виду, но видно, что недешевая», — сказала Ксения.