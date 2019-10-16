Звездный стиль

Серябкина не впечатлила Собчак бесформенным жакетом Balenciaga за 150 тысяч рублей

Ведущая Ксения Собчак заявила, что такая одежда не красит девушку.

Серябкина не впечатлила Собчак бесформенным жакетом Balenciaga за 150 тысяч рублей
Собчак и Серябкина в дорогом жакете. Скриншот программы "Осторожно, Собчак!"

Ксения Собчак в своем YouTube-шоу с Ольгой Серябкиной затронула тему моды и шопинга. Певица призналась, что имеет слабость к покупках, предпочитая трендовые вещи. В доказательство она продемонстрировала жакет оверсайз марки Balenciaga за 150 тысяч рублей.

Ксения Собчак отреагировала на это неожиданно. «Это модно, конечно, но не красит девушку. Красивая, худая девушка. Но это зачем?», — сказала Ксения, сняв со своей собеседницы жакет.

Певица ответила ведущей, что любит, когда одежда удобная и неравнодушна к лекалам этого бренда. Собчак настаивала на своем, утверждая, что это «уродство». «Через год сама будешь удивляться, как могла носить такое», — заявила светская львица.

Собчак и Серябкина в дорогом жакете с сумкой. Фото
Собчак и Серябкина в дорогом жакете с сумкой. Скриншот программы «Осторожно, Собчак!»

А вот сумка Серябкиной (стоимостью приблизительно за 200 тысяч рублей) Собчак понравилась. «Она может и простая с виду, но видно, что недешевая», — сказала Ксения.

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Тэги:

MollyКсения СобчакМакс ФадеевОльга Серябкинасерябкинашоу "Осторожно Собчак"
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Серябкина не впечатлила Собчак бесформенным жакетом Balenciaga за 150 тысяч рублей
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