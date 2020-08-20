«Очень тяжело»: звезда «Дома-2» Саша Черно рассказала о страхах и реальности материнства

В конце июля звезды реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян впервые стали мамой и папой. На свет появился долгожданный сынок Стефан. Первые дни молодая женщина порхала от счастья и признавалась, что не представляет уже своей жизни без малыша. Кроме того, она полностью подстроила свою жизнь под заботу о крохе и бросила курить.

Спустя почти месяц в новом статусе Черно рассказала о реальной картине материнства. До родов звезда телестройки боялась не справиться со своими новыми обязанностями.

«На психологическом уровне очень тяжело… У меня был самый главный страх, не стать плохой матерью, а теперь я превратилась в «наседку» и живу «по инструкции», понимая, что это тоже не совсем правильно. Но так боишься навредить, он такой крошечный», — написала мамочка.

Черно поразмышляла и на тему взаимоотношений с мужем. Иосиф, по ее признанию, очень хороший отец и сильно ей помогает с малышом. Но как жена, она стала замечать за собой, что забывает о муже, и спросила подписчиков, как не обделять любимого вниманием. Еще после рождения ребенка у Саши появился новый страх.

«Я счастлива от того, что имею сейчас. Самый мой большой и Главный страх — все это потерять в одну секунду… Или допустить какую-либо ошибку», — отметила Черно.

Ранее мы писали о другой звезде «Дома-2», экс-участнице Саше Артемовой. Ее дочери уже почти годик, но девушка призналась, что не готова к материнству.