Поправилась и бросила курить: звезда «Дома-2» Саша Черно рассказала, как изменилась ее жизнь после родов

В конце июля участники телепроекта «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян впервые стали родителями. После кесарева сечения в Щелковском перинатальном центре у девушки появился на свет мальчик, которого семейная пара назвала Стефаном.
Чета мечтала скрыть имя мальчика до выписки, однако его публично рассекретила сотрудница роддома, из-за чего ее уволили. Спустя восемь дней Сашу выписали из роддома, хотя на ноги она встала буквально в первый день.
Своим подписчикам девушка поведала, как живет дома с малышом и мужем. Черно до сих пор держит новорожденного на прикорме, комбинируя грудное вскармливание со смесью.
«Я не могу рисковать малышом, когда молочка моего по капелькам», — посетовала Александра.
Обладательница лишнего веса также пожаловалась, что вновь стала поправляться. Сколько килограммов она набрала, девушка не знает, поскольку боится встать на весы. Зато есть и позитивный момент: супруга Оганесяна, став мамой, наконец-то бросила курить.
Несмотря на первые материнские трудности, участница телестройки безмерно счастлива сейчас.
«Я не могу нормально спать, я дышу им, я смотрю на него, я вздрагиваю от каждого покрикивания. Все, что было до, больше не имеет никакого значения», — описала она свои чувства к маленькому Стефану.