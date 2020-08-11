Поправилась и бросила курить: звезда «Дома-2» Саша Черно рассказала, как изменилась ее жизнь после родов

Молодая мама испытывает трудности, но при этом безмерно счастлива.

В конце июля участники телепроекта «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян впервые стали родителями. После кесарева сечения в Щелковском перинатальном центре у девушки появился на свет мальчик, которого семейная пара назвала Стефаном.

Чета мечтала скрыть имя мальчика до выписки, однако его публично рассекретила сотрудница роддома, из-за чего ее уволили. Спустя восемь дней Сашу выписали из роддома, хотя на ноги она встала буквально в первый день.

Своим подписчикам девушка поведала, как живет дома с малышом и мужем. Черно до сих пор держит новорожденного на прикорме, комбинируя грудное вскармливание со смесью.

«Я не могу рисковать малышом, когда молочка моего по капелькам», — посетовала Александра.

Обладательница лишнего веса также пожаловалась, что вновь стала поправляться. Сколько килограммов она набрала, девушка не знает, поскольку боится встать на весы. Зато есть и позитивный момент: супруга Оганесяна, став мамой, наконец-то бросила курить.

Несмотря на первые материнские трудности, участница телестройки безмерно счастлива сейчас.