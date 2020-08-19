«Я не справляюсь»: экс-звезда «Дома-2» Саша Артемова призналась, что не готова к материнству

25-летняя экс-участница телестройки Саша Артемова в статусе мамы пребывает уже 11 месяцев. Девушка на днях отправилась с крохой на Анталийское побережье, и вроде перелет прошел спокойно – она самостоятельно справилась с трудностями. Но, видимо, усталость и нервы у инстадивы сдали – Артемова написала душераздирающий пост в Instagram о том, что материнские обязанности ей даются с трудом. Звезда призналась: дочка растет той еще егозой.

«Иногда нервы так трепет, что начиняют закрадываться мысли о том ,что я не готова к материнству и я не справляюсь» — раздумывает Артемова.

Дело в том, что малышка громко кричит, тащит все в рот, выкидывает, ломает или крушит. Именно это ввергает в шок молодую маму. Более того, каждое падение или травма дочери Артемова принимает близко к сердцу. «Проще и спокойно невозможно относится» — признается звезда «Дома-2».

Кто-то из поклонников в комментариях заметил: ребенок растет, развивается, познает мир, нужно просто пережить этот период. К тому же гиперопека часто сопровождает молодую маму первенца. И, якобы, с последующими детьми будет легче.

Напомним, Саша Артемова на телепроекте пробыла с осени 2014 года. Спустя время к девушке пришел ее будущий муж, Евгений Кузин. Пара даже выиграла конкурс «Свадьба на миллион» и ребята стали фаворитами шоу. Но молодые люди решили покинуть проект и стали строить любовь за периметром.