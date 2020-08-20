«Вам точно 50? Ноги невероятные!»: похудевшая Кудрявцева изящно блеснула фигурой в неоновом купальнике

49-летняя Лера Кудрявцева отлично проводит это лето! По крайней мере, большинство россиян могут только позавидовать. Отдохнув в июле в одном из самых престижных пансионатов Адлера, телеведущая буквально через несколько дней отправилась с двухлетней дочкой Машей в Турцию.

Здесь она остановилась в пятизвездочном спа-отеле Белека со своим полем для гольфа, аквапарком и обширным песчаным пляжем. Не удивительно, что покой и морской воздух тут же отразились на внешности журналистки. Очаровательная блондинка приобрела шикарный золотистый загар, а ее и без того стройная фигура стала выглядеть еще изящнее.

С такими формами не грех устроить и фотосессию! Что Лера и сделала, порадовав кадрами своих почитателей. Для удачных фотокадров Кудрявцева выбрала слитный розовый купальник в его флуоресцентном оттенке, который еще называют цветом фломастеров. Известность уже не в первый раз демонстрирует привязанность к этому тону, ранее она представала в «кислотном» варианте салатового. Кстати, подобные эксперименты могут позволить себе далеко не все модницы, поскольку неоновые тона подходят только ярким и загорелым дамам, таким, как Лера.

Естественно, фотосессия Кудрявцевой с дочкой произвела фурор в Сети!