«Абсолютно нежнейший»: Кудрявцева вышла на променад в молочно-розовом атласном костюме

Лера Кудрявцева посетила на отдыхе в Турции парк развлечений. В Белеке телеведущая отдыхает вместе с двухлетней дочерью Машей, а вот ее 32-летний муж хоккеист Игорь Макаров вновь не смог составить компанию своим близким.

Звезда НТВ взяла с собой обширный гардероб, радуя своих почитателей стильными нарядами. Накануне она произвела фурор своим ярким зеленым комплектом, состоящим из юбки плиссе цвета фломастеров и футболки с подплечниками оттенка свежей травы. В дневном свете тон одеяния известной блондинки эффектно подчеркивал загорелость ее кожи.

А для вечернего променада с дочкой в парк развлечений Кудрявцева выбрала костюм более сдержанного цвета, но при этом не менее заметный. Аутфит произвел приятное впечатление и на профессионального имидж-стилиста Ольгу Трофимову.

«Лера в этом сезоне часто выбирает не плотно прилегающие силуэтные наряды. И именно такой мы видим в данном луке – костюм свободного кроя, но в эффектном материале. Думаю, что это сатин-атлас с переливающимся эффектом. За счет него костюм смотрится вечерним. Это прекрасная альтернатива платьям для вечерних летних образов. Отмечу, что в этом сезоне костюмная группа прекрасно зашла в гардеробы модниц.

Абсолютно нежнейший молочно-розовый оттенок костюма подходит ее загорелой коже. И сам крой задает легкость, непринужденность, атмосферу отдыха, раскованности, расслабленности и гармонии», — прокомментировала эксперт для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», имеет более чем десятилетний опыт работы.