Возвращение на родину: жена Овечкина запечатлела встречу подросшего сына с дедушкой в аэропорту

Анастасия Шубская приехала с детьми в Россию. Ее встретил не только отец, но и сестра, Анна Нахапетова.

Александр Овечкин уже четыре года состоит в браке с дочкой Веры Глаголевой — Анастасией Шубской. Девушка обладает эффектной внешностью. После пышной свадьбы влюбленные стали вместе жить в США. Там на свет появился их первенец — сын Сергей, а 27 мая 2020 года у них родился еще один мальчик — Илья. Супруги рассказывали о сложностях, которые были в Америке из-за карантина. Им приходилось закупаться продуктами.

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Спустя два месяца после родов Шубская решила приехать на родину. Скорее всего, ее сопровождает муж, но он не попал на фото. Девушка показала, как ее старший наследник в пижаме сидит на борту частного самолета. Даже свою собаку они взяли с собой. А спустя несколько часов Анастасия с детьми уже была в аэропорту. Младшего наследника она предпочла не показывать. А вот Сережа, которому скоро исполнится два года, в сером спортивном костюме сразу оказался в объятиях своего дедушки Кирилла Шубского.

Мужчина вручил дочке цветы, а мальчика взял на руки. В этот момент из-за угла появилась сестра Анастасии, Анна Нахапетова, со своей дочкой Полиной. Они сделали сюрприз, придя с воздушными шариками. Трогательную семейную встречу запечатлели на камеру. Жена Овечкина была очень рада встрече с родней, которую не видела почти год.

Вскоре они оказались в спортзале, а папа Шубской стал нянчиться с внуком. Мальчик кидал мячик в стенку, чем рассмешил маму, так как дедушке приходилось бегать за ним. Как долго звездная пара пробудет в России — неизвестно. Скорее всего, они решили познакомить родных с младшим сыном.