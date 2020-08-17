40-летний Михаил Галустян попал в больницу из-за проблем с сердцем

Михаил Галустян стал знаменит, когда участвовал в КВН. Потом он стал сниматься в ситкоме «Наша Russia». На сцене мужчина всегда показывал класс, доводя до смеха поклонников. Никто и не мог представить, что у него есть проблемы со здоровьем. 17 августа в СМИ просочились слухи, что актер попал в больницу. По данным телеграм-канала «112», 40-летний юморист обратился к врачам с болями в сердце.

По некоторым данным, у Михаила диагностировали нестабильную стенокардию. Однако состояние актера оценивается как стабильное. Пока не известно, остался он в больнице под наблюдением врачей или вернулся домой. Напомним, что он уже 13 лет счастлив с женой Викторией, которая подарила ему дочек Эстеллу и Элину. В соцсети артист часто делится семейными фото.

Ранее Галустян пережил неприятную ситуацию. Компания «Вайзерлайф» по производству приложений для смартфонов обанкротилась во время карантина, также прогорела фирма «Эйс Гейминг», которой он владел вместе с Александром Реввой — коллегой по Comedy Club. 2019 год стал непростым для Михаила, так как он сменил работу. Актер перешел с канала ТНТ на канал СТС.