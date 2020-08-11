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Вовсе не Миша: Галустян назвал свое настоящее имя

Юморист решил попробовать себя в роли писателя и выпускает автобиографию.

Вовсе не Миша: Галустян назвал свое настоящее имя
Михаил Галустян. Фото: instagram.com/m_galustyan

К своему трудовому списку Михаил Галустян добавил еще один пункт. Теперь он писатель. Уже в сентябре выйдет его автобиографическая книга, на страницах которой он откровенно расскажет о своем пути. Причем, информация обещает быть просто шокирующей. Оказывается, зовут Галустяна вовсе не Михаил.

Как сообщает 7Дней.ru уже в первых строках книги Галустян пишет, что его зовут не Миша, а Ншан. Означает оно знамение или знак свыше, орден. Всего в автобиографии будет 18 глав, каждая из которой посвящена определенному жизненному этапу. На страницах книги он расскажет не только о прошлом, но и помечает о будущем. Одна из них – сыграть роль человека с болезнью Альцгеймера.

Осень будет богата на новые события в жизни Галустяна. Помимо выхода книги, он также появятся в эфире телеканала СТС с программой «Миша портит все».

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