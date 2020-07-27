Черная полоса: Михаил Галустян лишился второй компании за месяц

Вслед за «Топ фильм комедия», производящей фильмы, кануло в небытие предприятие по созданию приложений для мобильных.

40-летний комик и бывший участник КВН Михаил Галустян лишился второй компании за месяц. В конце июня стало известно, что прекращает свое существование предприятие «Топ фильм комедия» — фирма производила фильмы и существовала с 2011 года. Однако, коронавирус внес свои коррективы, в связи с чем Галустян и партнеры приняли решение избавиться от активов. Сейчас же стало известно, что обанкротилась еще одна компания, собственником которой является Михаил – «Вайзерлайф».

Изначально планировалось, что компания будет производить приложения для мобильных устройств, но за год она ни один продукт так и не представила. В январе Галустян официально появился на презентации приложения виртуальной реальности, но произведено оно было под руководством другого издателя, отмечает Telegram-канал Mash.

За время пандемии многие артисты значительно потеряли в деньгах. Так, например, Тарзан вынужден был закрыть свой фитнес-центр. Эдгард Запашный пожаловался, что из-за отсутствия зрителей ему и брату Аскольду стало нечем кормить животных. Финансовые трудности также испытали Кети Топурия, Иосиф Пригожин, Дима Билан и другие именитые лица.