«А Пашка пусть кусает локти»: Муцениеце в сексуальном бюстье засветила пикантную родинку на груди

Поклонники Агаты Муцениеце сошлись во мнении, что расставшись с мужем, их любимица стала хорошеть день ото дня. Актриса из фильма «Тобол» в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания, поделившись в Stories свежими кадрами. Перед объективом камеры экс-возлюбленная Павла Прилучного предстала в сексуальном бюстье, засветив пикантную родинку на груди. Ко всему прочему, фанаты знаменитости подметили, что она может похвастаться внушительным декольте и пышной грудью, имея при это тонкую талию, которую можно обхватить мужскими ладонями.

Говоря о своем разрыве с Прилучным, актриса припомнила, как на это известие отреагировал ее соведущий по вокальному проекту «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев. Шоумен подметил, что развод продлевает жизнь, дав понять, что он полностью поддерживает Агату. Разъехавшись с Павлом, Муцениеце с детьми — семилетним сыном Тимофеем и четырехлетней дочкой Мией — поселилась в городской квартире. А ее бывший муж оставил за собой особняк. Поговаривают, что в гостях у актера из сериала «Мажор» частенько бывает Мирослава Карпович.

Помимо того, что Агата предстала в эффектном бюстье, визажисты также сделали ей яркий макияж в стиле «вамп». Актриса восхитила поклонников изящной фигурой и соблазнительными изгибами звездного тела.