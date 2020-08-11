Потенциал занижен: Муцениеце посмеялась над тем, что в постели ее сравнили с «бревном» 

31-летняя Агата Муцениеце установила на мобильном телефон новое приложение, решив узнать свой потенциал в интимной сфере, воспользовавшись специальной шуточной программой.

«Не знаю, готовы ли вы?!» — обратилась к поклонникам Муцениеце.

Сначала робот-агрегатор посчитал, что актриса из фильма «Тобол» знает все тонкости обольщения и соблазнения. И ее опыт в постели равнялся 99 процентам.

«В любой информации нужно убеждаться два раза… Это программа определит уже либо я «бревно», либо нет», — посмеялась актриса.

Воодушевившись и обрадовавшись такому результату, экс-возлюбленная Павла Прилучного решила еще раз пройти этот же тест. Однако из-за технического сбоя, новые показатели были явно занижены. А саму Агату выставили «бревном» там, где резь якобы заходит об интиме. Примечательно, что Муцениеце расстраиваться по этому поводу не стала, а только посмеялась над нелестным сравнением.

Напомним, что Агата Муцениеце после развода с мужем перебралась в городскую квартиру, а просторный загородный особняк остался за Павлом Прилучным. У пары есть двое детей: семилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочка Мия. В одном из недавних интервью актриса подметила, что бывший избранник до сих пор уверяет ее в том, что у него есть к ней чувства. Но бороться за их любовь Павел, судя по всему, не намерен. Тем более, что актера из сериала «Мажор» стали часто видеть в компании «папиной дочки» Мирославы Карпович.