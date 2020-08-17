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Карибская кухня и не только: Рианна выпустит кулинарную книгу

В период пандемии певица совершенствовала свои способности на кухне.

Карибская кухня и не только: Рианна выпустит кулинарную книгу
Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

Рианна в очередной раз решила порадовать поклонников. Только теперь уже своими кулинарными навыками. Певица выпустит книгу рецептом карибской кухни. Навыки в приготовлении блюд она оттачивала в период карантина.

Как сообщает испанский Elle, в качестве товарного знака звезда уже зарегистрировала слова Sorry, I’m Booked. Они ей понадобиться и в дальнейшем будущем. В планах у 32-летней звезды — выпуск кухонных принадлежностей.

В музыкальной карьере певица взяла паузу еще четыре года назад. Она занялась развитием своего бренда. Сначала это была линейка нижнего белья, затем декоративной косметики, а совсем недавно Рианна выпустила линию уходовой косметики.

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