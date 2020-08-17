Карибская кухня и не только: Рианна выпустит кулинарную книгу

Рианна в очередной раз решила порадовать поклонников. Только теперь уже своими кулинарными навыками. Певица выпустит книгу рецептом карибской кухни. Навыки в приготовлении блюд она оттачивала в период карантина.

Как сообщает испанский Elle, в качестве товарного знака звезда уже зарегистрировала слова Sorry, I’m Booked. Они ей понадобиться и в дальнейшем будущем. В планах у 32-летней звезды — выпуск кухонных принадлежностей.

больше по теме Певица Рианна появилась на онлайн-вечеринке в кожаном платье шоколадного цвета Мероприятие было посвящено запуску собственной линейки косметики.

В музыкальной карьере певица взяла паузу еще четыре года назад. Она занялась развитием своего бренда. Сначала это была линейка нижнего белья, затем декоративной косметики, а совсем недавно Рианна выпустила линию уходовой косметики.