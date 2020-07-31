Певица Рианна появилась на онлайн-вечеринке в кожаном платье шоколадного цвета

Рианна провела онлайн-вечеринку, на которой появилась в кожаном платье шоколадного цвета. Пикантности образу придавал необычный крой — вырез на бедре и открытая спина. Мероприятие поп-дива посвятила запуску собственной линейки уходовой косметики. В продаже она появится уже 31 июля.

Образ певица дополнила босоножками, к созданию которых также имеет отношение. Не так давно Рианна и дизайнер Амина Муадди работали над созданием обуви.

Собственный косметический бренд Рианна запустила еще в 2017 году. Тогда в нем была представлена только декоративная косметика. Успех не заставил себя долго ждать. Уже в 2018 году она заработала на бренде большие деньги, благодаря которым стала самой богатой женщиной-музыкантом.