Рианна остановила продажу новой модели нижнего белья из-за протестов в США

1 июня западная поп-звезда Рианна представила в Сети новую рекламную кампанию своего бренда нижнего белья Savage X Fenty. В Instagram появились снимки, на которых 32-летняя певица позирует в полупрозрачном кружевном комплекте лаймового цвета. В этот же день стартовали продажи новой модели, вот только во вторник, 2 июня, купить ее оказалось невозможно: артистка и ее бренд поддержали акцию протеста Blackout Tuesday, связанную с нынешними беспорядками в США.

«Savage X Fenty не будет вести никаких дел во вторник — глобально. Это не выходной день. Это день, чтобы поразмышлять и найти возможности для реальных перемен», — говорится в официальной сообщении бренда звезды.

Напомним, беспорядки и акции протеста в Америке начались после очередной трагедии при задержании полицейским темнокожего гражданина. 25 мая в Миннеаполисе страж порядка, скручивая афроамериканца по имени Джордж Флойд, наступил ему на шею и прижимал так мужчину к земле, в результате чего тот скончался. Тысячи американцев вышли с плакатами на улицы, протестуя против расизма. Их поддержали многие звезды шоу-бизнеса.

больше по теме Актер из сериала «Сверхъестественное» попал под обстрел во время акции протеста в США Кендрик Сэмпсон рассказал о случившемся в своих социальных сетях.

Но кроме благотворительности и слов поддержки, появились и такие акции, как Blackout Tuesday, когда целые компании, бренды, артисты отказываются работать из солидарности к протестующим и для привлечения внимания властей к проблеме. Так западный бизнес проявляет эмпатию к своим клиентам.