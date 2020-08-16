Дебют в театре: Лолита сыграет в спектакле «Женитьба»

Лолита Милявская сменила род основной деятельности. Теперь ее можно увидеть на сцене, но только уже на театральной. Дебютирует певица в спектакле театра «Модерн». В постановке режиссера Юрия Грымова по мотивам пьесы Николая Гоголя «Женитьба» она сыграет купеческую дочь Агафью Тихоновну.

Как сообщает 7Дней.ru, Юрий Грымов остановил свой выбор на Лолите потому что она имеет театральное образование и уже давно созрела для большой роли. Сама же артистка очень переживает по этому поводу.

Недавно Лолита удивила поклонников своим внешним видом. 56-летняя певица резко похудела и похорошела. Теперь не упускает возможности похвастаться своей шикарной фигурой и отмечает, что главное в этом деле – это избавиться от всего ненужного, в том числе и от людей. Не так давно Лолита пережила развод с пятым мужем Дмитрием Ивановым.