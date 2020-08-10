«Мне простой не свойственен»: друг Пугачевой лишился дара речи из-за стриптиза Милявской на карнизе

Модельер Игорь Гуляев не оставил без внимания свежий видеоролик с участием женщины без комплексов.

56-летняя Лолита Милявская в эффектном купальнике станцевала стриптиз, использовав вместо шеста кухонный карниз. Как выяснилось, украинская исполнительница забралась на стол для того, чтобы снять занавески. Певица решила навести в доме порядок. Экс-возлюбленная тренера по сквош Дмитрия Иванова настолько увлеклась генеральной уборкой, что решила воспользоваться случаем и продемонстрировать собственную хореографию. Устроив провокационные танцы, артистка, смутившись, подметила, что в ее возрасте шторы нужно стирать, а не изображать из себя искусительницу с карнизом в руках.

«Для того, чтобы постирать шторы. Вам нужно освободить их от карниза. А дальше странная вещь… Когда ты видишь в руках карниз, ты думаешь: я молоденькая и могла бы еще показать стриптиз. Нет, лучше нагнуться (за шторами) и пойти в машинку все это забросить», — отметила певица.

Примечательно, что свежее видео Лолиты по достоинству оценил и модельер Игорь Гуляев. Близкий друг примадонны отечественной эстрады лишился дара речи из-за стриптиза артистки. Женщина без комплексов произвела на кутюрье неизгладимое впечатление.

«Мне простой не свойственен», — уточнила Милявская. «Заметь, я молчу!» — обратился к певице Игорь Гуляев.

А композитор Игорь Крутой оставил в комментариях под свежим видеороликом поп-дивы смеющихся смайликов. Судя по всему, музыканту пришелся по вкусу юмор Милявской.