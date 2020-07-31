Взрыв мозга: Собчак, Лолита, Варнава и Галич станцевали в эпатажных нарядах в новом клипе Лободы

В ночь на 31 июля вышел новый клип Светланы Лободы Boom Boom, спродюсированный Александром Гудковым. Обе звезды постарались на славу и снова достигли небывалых высот эпатажа. Безумные костюмы и прически, слабо завуалированная пошлость, инфернальные мотивы и взрывающиеся головы — вот чем богата новая работа Лободы. Но в реалиях современного клипмейкерства это не самое главное ее достоинство. А вот что действительно поражает, так это набор звезд, которые были приглашены для съемок в данной фантасмагории.

Рэпер Pharaoh со своим речитативным куплетом смотрится здесь далеко не самым ярким камео. Куда больше зрители удивятся, когда узнают в танцующих вместе с Лободой барышнях Лолиту, Ксению Собчак, Екатерину Варнаву, актрису Варвару Шмыкову, а вместе с ними и целую плеяду популярных блогеров: Иду Галич, Марию Миногарову, Дину Саеву, Карину Кросс, Чуму Вечеринку, Верону, Юлию Коваль и других.

По сюжету, все эти прекрасные дамы приходят на некий кастинг и танцуют перед группой богатых мужчин. Если кандидатка не нравится, «председатель жюри» нажимает на красную кнопку, и дама проваливается в подвал. Но Лобода оказывается не простой танцовщицей и умудряется захватить это сексистское логово, меняя правила игры. За всей пошлостью и хайпом этого клипа в нем проглядывается большая аллегория на потребительское отношение к женщинам в современном мире, ну и, конечно, желание слабого пола восстать против «гнета» мужчин.