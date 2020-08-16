«Дежурная улыбка»: Влад Топалов выложил трогательные кадры с сыном

Влад Топалов растрогал фанатов видеороликом с сыном, который опубликовал в своем Инстаграме. Певец считает, что улыбка маленького Миши такая же, как и у него – дежурная.

«Дежурная улыбка папы, сын не отстает», — подписал ролик Топалов.

Но подписчики не согласились с этим.

«Улыбка похожа на мамину», — написали пользователи Сети, но при этом заметили, что сын – папина копия.

Сыну Влада Топалов и Регины Тодоренко в декабре исполнится два года. Звездные родители принимают участие в шоу «Ледниковый период». Тодоренко тренируется в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым, а партнершей Топалова на льду стала олимпийская чемпионка Елена Ильиных.