«Реально трудно»: Влад Топалов высказался о тренировках на льду

Певец Влад Топалов осваивает азы фигурного катания. Видеороликом с тренировок он поделился в своем инстаграме, отметив, насколько трудно даются ему занятия. А все для того, чтобы принять участие в проекте Первого канала «Ледниковый период». Партнершей Влада на льду будет олимпийская чемпионка 2014 года в танцах на льду Елена Ильиных.

«Титанический труд! Просто на грани человеческих (МОИХ) возможностей. Но мы двигаемся вперед. Каждый день. Падаем и поднимаемся», — подписал видео Топалов.

Шоу «Ледниковый период» вернется на экраны в новом сезоне. Сейчас участники вовсю готовятся к съемкам. В проекте также примет участие и супруга Топалова Регина Тодоренко. Ее напарником в танцах будет олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров. Помимо этого к участию в шоу готовятся Ольга Бузова, Ирина Пегова и другие звезды.