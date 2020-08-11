«Моя невероятная!»: Влад Топалов поблагодарил за терпение Елену Ильиных

Музыкант Влад Топалов в Instagram неожиданно признался в чувствах к фигуристке Елене Ильиных. Вместе они готовятся выступить в новом сезоне «Ледникового периода» и сейчас проводят много времени вместе.

«Моя невероятная! Спасибо тебе за терпение и понимание. Я не самый покладистый партнер. Но ты никогда не устаешь! Всегда поможешь и объяснишь. И во второй раз и в двести двадцать второй! Как ты это делаешь — мне не ясно совсем! Но с тобой всегда интересно учиться! Больше всего я боюсь подвести именно тебя. Спасибо за все!» Влад Топалов

Отметим, что шоу «Ледниковый период» зрители смогут увидеть в конце сентября по телевидению. Сейчас идут усиленные репетиции и тренировки участников. В проекте согласились выступить многие звезды шоу-бизнеса. Среди них певица Ольга Бузова, музыкант Влад Соколовский, телеведущая и жена Топалова Регина Тодоренко и некоторые другие.

Елена Ильиных – олимпийская чемпионка Сочи в танцах на льду. В январе 2020 года она родила сына от артиста балета Сергея Полунина.