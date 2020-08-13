Леди в черном: дочь Тины Канделаки «выгуляла» сумочку с золотой цепью за 180 тысяч рублей

Дочь Тины Канделаки 20-летняя студентка МГУ Мелания Кондрахина отметилась на прогулке в тотальном черном образе.

Девушка примерила пышную юбочку выше колен, сочетав ее с кожаной косухой и сумочкой Dior с золотой цепью вместо ручки. В интернет-магазинах такие модели стоят около 180 тысяч рублей. Отметим, что Мелания в принципе любит брендовые вещи, ранее она появлялась в свете с розовым аксессуаром той же марки, который оценивается на онлайн-платформах чуть выше – примерно в 220 тысяч.

Впрочем, юная модница может себе это позволить, ведь ее мама – телезвезда, а папа (первый муж Тины) Андрей Кондрахин является совладельцем многопрофильной клиники.

Кстати, необычное имя грузинская журналистка дала своей дочери в честь Мелании Трамп. Увидев ее в первый раз, она была искренне очарована ее красотой. Отметим, что наследница телеведущей – девушка скромная, не очень любит публичность.

Ранее она планировала пойти по стопам матери и поступила на журфак, однако позже выбрала путь отца, который не только бизнесмен, но и художник, и стала изучать искусство.