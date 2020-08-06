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«Самое модное и вкусное»: Бузова восхитила стилиста образом с кроп-топом и косухой с граффити

В таком виде певица появилась в своем новом клипе. Ее лук оценила имиджмейкер Ольга Трофимова.

«Самое модное и вкусное»: Бузова восхитила стилиста образом с кроп-топом и косухой с граффити
Ольга Бузова. Фото Global look press

Сколько бы не обвиняли обыватели Ольгу Бузову в безвкусице, она не перестает восхищать своими образами профессионалов-стилистов и имиджмейкеров. Недавно ее незатейливым, на первый взгляд, аутфитом с розовыми джинсами и нефритовой футболкой восхитился дизайнер одежды Сергей Никулин. И вот новая порция восторга от фэшн-эксперта.

На сей раз на глаза имидж-стилиста Ольги Трофимовой попался style звезды, который она создала для своего нового клипа. И вновь мы слышим исключительно позитивный отзыв.

«Невероятно острый, популярный в том сезоне образ. Здесь собрано все самое сочное, модное и самое вкусное по трендовым позициям этого лета. Это косуха, граффити на ней, собранные волосы в хвост, шорты из денима с модной в этом сезоне шнуровкой вместо замка. Все очень грамотно стилистически продумано.

Ольга часто использует в своих образах деним и чаще всего выбирает серый оттенок с потертостью, в сочетании с граффити он дает эффект дерзкого стрит-стайла. Вишенкой на торте выступил здесь кроп-топ, расшитый бисером, который мерцает в свете софитов», — прокомментировала стиль Бузовой Ольга Трофимова для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», имеет более чем десятилетний опыт работы.

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