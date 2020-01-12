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«Ты — центр моей вселенной»: Канделаки показала редкое фото дочери

Мелания не любит публичности, поэтому телеведущая старается охранять ее личное пространство.

«Ты — центр моей вселенной»: Канделаки показала редкое фото дочери
Тина Канделаки. Фото Global look press.

В честь дня рождения дочери Мелании Кондрахиной Тина Канделаки решилась на редкий поступок – показала в Сети ее фото. Девушка не любит публичности и старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому ее мать редко делится снимками наследницы с поклонниками.

«Вот уже 20 лет ты — центр моей вселенной. Все мои поступки, мысли и действия крутятся только вокруг тебя. Наблюдая за тобой, за твоим вкусом, за твоим умением строить отношения, за твоей способностью отстаивать свою точку зрения и признавать свою неправоту, я вижу очень сильную личность. Личность, у которой я многому надеюсь научиться в следующем 10-летии», — написала в своем блоге журналистка.

Известно, что имя своей наследнице Канделаки дала в честь жены Трампа, некогда очаровавшись ее красотой. Девушка в настоящее время изучает искусство в МГУ. Изначально она планировала стать журналистом, как и ее мать, но на последних курсах передумала и перевелась на другой факультет.

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«Ты — центр моей вселенной»: Канделаки показала редкое фото дочери
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