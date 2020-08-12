«Голос 60+»: Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев дебютируют в жюри шоу

В третьем сезоне шоу «Голос 60+» изменился состав членов жюри. Теперь в красных креслах, помимо Льва Лещенко, будут Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев. Съемки шоу в эти дни начинаются в Москве.

По условиям проекта, каждый из них должен будет набрать себе в команду по четыре участника по итогам слепых прослушиваний.

По словам Елены Ваенги, она очень рада, что сможет сесть в легендарное красное кресло, но при этом волнуется даже больше самих участников.

Кстати, об участниках. В проекте попробуют свои силы представители старшего поколения, от 60 и старше. К слову, самой возрастной из них – 91 год. А в Москву приехали они из разных городов России, США и Таджикистана. Ведущим третьего сезона будет Дмитрий Нагиев.