«Голос 60+»: Лещенко уступает участников Пелагее, а Боярский выбирает сердцем

Корреспондент портала Teleprogramma.pro побывала на съемках второго сезона популярного проекта. Помимо вокальных данных, претенденты должны обладать и почтенным возрастом.

Голоса, аплодисменты, смех и громкие возгласы с самого утра звучали в павильонах «Мосфильма». «Вживую» абсолютно все звуки казались еще ярче, а драйв такой, словно побывал на концерте в «Олимпийском».

О том, что участники «слепых прослушиваний» приехали в Москву с внуками, а некоторые и с правнуками, тут же забываешь. Они суетятся, поправляют платья и костюмы, а еще подтрунивают над девочками-гримерами: «Какие же вы все красивые, и меня так же загримируйте!». И это при том, что самой старшей участнице — 91 год. А еще привозят с собой братьев и сестер.

«На двоих у нас четверо внуков и больше 120 лет. Одной — 63 года, второй — 64, — смеются сестры Галина и Ольга Богдановы, прилетевшие в Москву из Казани. — Мы поем, сколько себя помним, а если и ругаемся, то это выглядит так: «Ты «залезла» на мой голос, нет, это ты».

«Мы сразу решили, если он повернется к нам Лещенко, то мы пойдем к нему. Он — наш кумир. Наша молодость прошла под его песни», — рассказали женщины.

Другому участнику из Пензенской области, Михаилу Рыжову по прозвищу «Михалыч», 80 лет. Однако мужчина пришел не только петь, но и надеется поближе познакомиться с Пелагеей.

«За меня будет болеть вся деревня Вяземка, откуда я родом. Не могу подвести своих», — поделился Рыжов.

Впрочем, очарованы оказались не только участники, но и сами наставники. Так, Лев Лещенко едва не прослезился, когда увидел на сцене коллегу — Олега Слепцова из «Самоцветов».

«Я лишь формально этим людям наставник, а по большой части товарищ. Со многими мы знакомы, вместе пели, гастролировали, — заметил Лещенко. — И все люди, которые выходят сегодня, уже состоявшиеся артисты. Они пробуют себя не на сцене, а в новых жанрах».

Лещенко по-мужски уступал Пелагее участников, подшучивая: «Он твой», «Хочешь — забирай».

«Я готов отдать исполнителя ей, она же делает все, чтобы его взял я, — смеется народный артист. — Такая у нас любовь».

Новые наставники, Валерия и Михаил Боярский, привыкали к креслам. А Валерия даже училась жать на красную кнопку, так ей она понравилась.

«Все непривычно, необычно. Но я давно симпатизировала этому проекту и рада стать его частью, — призналась она. — Меня умиляет, поражает искренность и бескорыстность участников. Им не нужно строить карьеру или зарабатывать музыкой деньги. Они искренне делятся тем, что у них на душе. И приходят, чтобы получать удовольствие».

А вот Михаил Сергеевич отметил, что сам прилично волнуется и порой не успевает нажать на ту самую кнопку.

«Я волнуюсь не меньше, чем участники, — подчеркнул Боярский. — Да, я принимал участие в проекте «Точь-в-точь», но это совсем другое. Было много раз, когда я просто с непривычки не успевал нажать на кнопку и меня опережала Пелагея. И ей даже завидовал: «какой у нее участник». Но я не могу спешить, жду душевной проникновенной мелодии».

А вы будете смотреть второй сезон телевизионного проекта «Голос 60+»?