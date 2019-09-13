В новом сезоне «Голос 60+» участвует 91-летняя конкурсантка

Каждый наставник возьмет в свою команду только четырех исполнителей.

На Первом канале 13 сентября стартует новый сезон шоу «Голос 60+». Как сообщила дирекция общественных связей канала, в этот раз самой возрастной участнице проекта — 91 год.

На слепые прослушивания допускались все претенденты старше 60 лет. Исполнители приехали из самых разных уголков нашей страны.

«По правилам конкурса, во время слепых прослушиваний наставники наберут себе команды по 4 исполнителя в каждой. На стадии поединков определятся финалисты проекта, а финал пройдет в прямом эфире», — пояснили на Первом канале.

Победителя, по традиции, определят зрители путем голосования. Отмечается, что перед началом голосования будет представлен новый механизм учета голосов, который канал обещал подготовить после скандала в шестом сезоне шоу «Голос. Дети».

Наставниками второго сезона стали Лев Лещенко, Пелагея, а также дебютанты — Михаил Боярский и Валерия. Ведущий шоу неизменен — Дмитрий Нагиев.