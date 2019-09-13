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В новом сезоне «Голос 60+» участвует 91-летняя конкурсантка

Каждый наставник возьмет в свою команду только четырех исполнителей.

В новом сезоне «Голос 60+» участвует 91-летняя конкурсантка
Дмитрий Нагиев на шоу «Голос»/ фото: Максим Ли/ Первый Канал (Архив КП)

На Первом канале 13 сентября стартует новый сезон шоу «Голос 60+».  Как сообщила дирекция общественных связей канала, в этот раз самой возрастной участнице проекта — 91 год.

На слепые прослушивания допускались все претенденты старше 60 лет. Исполнители приехали из самых разных уголков нашей страны. 

«По правилам конкурса, во время слепых прослушиваний наставники наберут себе команды по 4 исполнителя в каждой. На стадии поединков определятся финалисты проекта, а финал пройдет в прямом эфире», — пояснили на Первом канале.

Победителя, по традиции, определят зрители путем голосования. Отмечается, что перед началом голосования будет представлен новый механизм учета голосов, который канал обещал подготовить после скандала в шестом сезоне шоу «Голос. Дети».

Наставниками второго сезона стали  Лев Лещенко, Пелагея, а также дебютанты — Михаил Боярский и Валерия. Ведущий шоу неизменен — Дмитрий Нагиев.

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Тэги:

ВалерияДмитрий НагиевЛев ЛещенкоМихаил БоярскийПелагеяПервый каналШоу "Голос 60+"

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В новом сезоне «Голос 60+» участвует 91-летняя конкурсантка
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