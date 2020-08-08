Большинство наших знаменитостей выбрались на отечественные курорты. Но есть и те, кто сумел преодолеть преграды и вырвался за границу.

Крым

Эвелина Бледанс с сыном и друзьями отдохнула в поселке Морское в Крыму. Купались, рыбачили, катались на катере, ездили на водопады, пожили в палаточном лагере на диком пляже. Эвелина с Семеном побывали в Евпатории в храме Святителя Луки, приложились к святыне — поясу Богородицы.

Адлер

Дана Борисова с дочкой и собачкой Мишель осталась довольна отдыхом на курорте Краснодарского края. Дана рассказала о расценках на отдых в четырехзвездочном отеле: «Забронировали номер через приложение, за 10 дней заплатили 74 тысячи. Плюс по 2 тысячи каждый день доплата за Мишель».

Крит

Филипп Киркоров с деть-ми на частном самолете улетел на греческий остров Крит — на его самый элитный курорт Элунда. Там певец встретился с рэпером Тимати, его дочкой и мамой. Поп-король осваивал серфинг. Несмотря на лето, Мартин и Алла-Виктория часть времени посвящали учебным занятиям — на этом фото они, по всей видимости, пишут сочинения. Наши звезды беззаботно наслаждаются летом назло коронавирусу

Миконос

Светлана Лобода с дочками и друзьями на частном самолете прибыла на отдых на другой греческий остров — Миконос. Певица релаксирует на вилле у бассейна с детьми, купается в Эгейском море.

Красная Поляна

Супруг Александр подарил Нонне Гришаевой на день рождения короткое, но насыщенное событиями путешествие. Они побывали в горах и пещерах в Красной Поляне, посетили экоферму и встретились на ужине с друзьями — сочинцами Валентиной Рубцовой и ее мужем

Майами

Анна Седокова получила кольцо с россыпью бриллиантов и предложение руки и сердца от своего жениха — баскетболиста Яниса Тимма. Случилась помолвка в Майами (США не закрывали границу для россиян), куда пара прилетела из Москвы с двумя детьми Седоковой. В США Анна наконец увиделась с Моникой — еще одной своей дочерью: по решению суда девочка живет там со своим отцом Максимом Чернявским.