Изюминка — граффити: Асмус засветилась в Геленджике с сумкой премиум-класса за 87 тысяч

Кристина Асмус после того, как приняла решение развесить с мужем Гариком Харламовым, активно погрузилась в работу. Благо у артистов она часто сопровождается приятными моментами, о которых простой смертный мечтать только может. На сей раз звезда «Текста» наведалась в Геленджик в компании своего близкого друга Ивана Охлобыстина и Тимура Родригеза.

«Здесь съемки нового проекта для ТНТ», — сообщила она подписчикам.

Радостную новость актриса сопроводила фото, где на первый план была выставлена сумка Sculpture итальянского бренда премиум-класса Off-White. На сайте московского ЦУМа указано, что она выполнена на 100% из текстиля и стоит 87 100 рублей. Выпустили ее в прошлом сезоне.

Отметим также, что свой стиль Кристина дополнила трендовыми кюлотами горчичного цвета. На этот оттенок в нынешнем сезоне предлагала обратить внимание Эвелина Хромченко в эфире шоу «Модный приговор» на Первом канале. По мнению фэшн-эксперта, этот тон способен превратить даже самый обыденный по фасону наряд в небанальный и привлекательный.