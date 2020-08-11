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«Оооочень коротко»: Юлия Высоцкая неожиданно предстала брюнеткой со стрижкой «под ежика»

Звезда решила вспомнить свой прошлый опыт.

«Оооочень коротко»: Юлия Высоцкая неожиданно предстала брюнеткой со стрижкой «под ежика»
Юлия Высоцкая. Фото Global look press

Юлию Высоцкую ее почитатели уже много лет знают, как длинноволосую блондинку. Трудно представить, что некоторое время назад актриса экспериментировала с имиджем и практически оставалась без своих фирменных локонов, которые делают ее стиль таким женственным. Тем не менее факт остается фактом. Как это было, звезда рассказала в личном блоге, удивив представленным снимком.

«Оооочень коротко… хочу ли я снова так? Нет, но это было интересно и в работе, и в мире, а еще много неплохих фоток осталось. Почему не хочу сейчас? Потому что чувствовала себя слишком беззащитной, почти «голой», потому что, чтобы быть лысой, мне нужен толчок, я консерватор или даже трус. Но никогда не говори «никогда»…» — поведала жена Кончаловского.

«Между прочим, довольно симпатично», «Только не это!», «В качестве эксперимента почему бы и нет, но с длинными волосами вам все-таки лучше», «А я вот всю жизнь мечтаю, но никак не решусь остричь волосы. Вы — молодец, смелая», «Очень интересно выглядели! Супер», «По-моему, просто отлично! И молодит, как всегда!», «Вы, Юля, здесь другая, но так Вам это идет, не слов!» — наперебой пишут поклонники звезды в Сети, обсуждая необычный стиль артистки.

Кстати, фолловеры давно заметили, что их любимица всегда отлично выглядит на фото и попросили ее рассказать, как ей это удается. Высоцкая поведала, что главное в фотосессиях, не вставать в эффектные позы, поскольку можно «превратиться в натюрморт», а жить перед камерой: давать эмоцию, дурачиться, смеяться, двигаться.

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Высоцкая новостиЮлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский