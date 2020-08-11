«Оооочень коротко»: Юлия Высоцкая неожиданно предстала брюнеткой со стрижкой «под ежика»

Юлию Высоцкую ее почитатели уже много лет знают, как длинноволосую блондинку. Трудно представить, что некоторое время назад актриса экспериментировала с имиджем и практически оставалась без своих фирменных локонов, которые делают ее стиль таким женственным. Тем не менее факт остается фактом. Как это было, звезда рассказала в личном блоге, удивив представленным снимком.

«Оооочень коротко… хочу ли я снова так? Нет, но это было интересно и в работе, и в мире, а еще много неплохих фоток осталось. Почему не хочу сейчас? Потому что чувствовала себя слишком беззащитной, почти «голой», потому что, чтобы быть лысой, мне нужен толчок, я консерватор или даже трус. Но никогда не говори «никогда»…» — поведала жена Кончаловского.

«Между прочим, довольно симпатично», «Только не это!», «В качестве эксперимента почему бы и нет, но с длинными волосами вам все-таки лучше», «А я вот всю жизнь мечтаю, но никак не решусь остричь волосы. Вы — молодец, смелая», «Очень интересно выглядели! Супер», «По-моему, просто отлично! И молодит, как всегда!», «Вы, Юля, здесь другая, но так Вам это идет, не слов!» — наперебой пишут поклонники звезды в Сети, обсуждая необычный стиль артистки.

Кстати, фолловеры давно заметили, что их любимица всегда отлично выглядит на фото и попросили ее рассказать, как ей это удается. Высоцкая поведала, что главное в фотосессиях, не вставать в эффектные позы, поскольку можно «превратиться в натюрморт», а жить перед камерой: давать эмоцию, дурачиться, смеяться, двигаться.