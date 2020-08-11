«Начинка сочная, тесто нежное»: Высоцкая предложила рецепт пирога с кабачком и мясом по типу курника

Овощи в него идут сырые.

Юлия Высоцкая в своем проекте «Едим дома» опубликовала рецепт домашнего пирога с мясом и сыром. Он похож на курник, только к картошке добавляется кабачок.

Для приготовления теста нужно взять муки 500 граммов, сметаны 320 граммов, одно яйцо, маргарина 100 граммов, соли 4 грамма, сахара 20 граммов, соды 2 грамма, разрыхлителя 8 граммов. Для начинки необходимо запастись 4 клубнями картофеля, 350 граммами мяса (сырого), взять пару стеблей зеленого лука, молоденький кабачок, 120 граммов сыра, 2 столовые ложки сметаны, щепотку молотого перца, щепотку соли, столько же сушеного базилика.

Разбить яйцо, смешать с сахарным песком, туда же отправить сметану, соду, соль. Растопить маргарин, влить его в состав, все основательно размешать. Всыпать муку, предварительно соединив ее с разрыхлителем. Замесить тесто.

Дальше – начинка. Картошку почистить, нарезать тонкими ломтиками. Лук и мясо в сыром виде мелко нарубить, всыпать молотый черный перец, базилик, посолить. Положить пару столовых ложек сметаны, все размешать.

Взять форму для выпечки, смазать ее маслом. Тесто разделить на две части, нижнюю распределить по противню, разложить начинку, сверху – ломтики кабачков (сырые), потом нарезанный полосками сыр. Укрыть тестом, сформировать пирог.

Поставить в духовку на 170°C, готовить 1 час 20 минут.

«Когда корочка зарумянится, пирог можно прикрыть фольгой, чтобы корочка пирога сильно не зарумянилась, и начинка успела приготовиться», — подсказала Высоцкая.

Готовый пирог не стоит подавать к столу сразу, лучше дать ему минут 10 отдохнуть.