«Самое главное – не замирать в кадре»: Высоцкая рассказала, как правильно позировать на фотосессии

Юлия Высоцкая всегда потрясающе выглядит на фото – живой, с харизмой и очарованием. На своем YouTube-канале она раскрыла свои секреты. На самом деле они оказались довольно простыми. По большому счету, главное для успешного фотокадра – это быть естественной перед объективом.

«Перед камерой не нужно становиться в позу, как это делают многие девочки в Instagram, нужно жить. Подвигаться, покривляться, посмеяться… Чтобы это не было натюрмортом, чтобы это была жизнь в кадре. Как правило, именно такие фотографии собирают больше лайков», — сказала жена Андрея Кончаловского.

Она заметила, что лицо выглядит лучше и моложе, если на нем минимум косметики. А визажист Высоцкой добавила, что главное в макияже – это хороший тон, а вовсе не яркие губы или глаза, как думают многие.

Если же говорить о профессиональной фотосессии, то здесь практически все зависит от фотографа.