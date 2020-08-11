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Гигинеишвили на фоне слухов о разводе показал своих «любимых девочек», жены там не оказалось

Год назад режиссер расписался с Надеждой Оболенцевой.

Гигинеишвили на фоне слухов о разводе показал своих «любимых девочек», жены там не оказалось
Резо Гигинеишвили. Фото Global look press.

Год назад светский мир взорвался от новости – режиссер Резо Гигинеишвили женился на бизнесвумен Надежде Оболенцевой. Пара тайно расписалась в ЗАГСе, а потом устроила пышное празднество.

Некоторые приятели кинодеятеля были не восторге от его поступка, отговаривая мужчину от скоропалительного решения и предлагая для начала пожить гражданским браком. Ведь всего три года назад он расстался со своей второй женой актрисой Надеждой Михалковой. А до этого у него был неудачный брак с участницей проекта «Фабрика звезд» Анастасией Кочетковой, с которой он прожил всего четыре года.

Режиссер остался холоден к словам приятелей и отправился оформлять очередные отношения. Вполне вероятно, что сейчас Резо сожалеет о своем скором решении – в Сети активно поползли слухи о том, что мужчина уже развелся с Оболенцевой. На фоне этих разговор Гигинеишвили опубликовал в личном блоге фото симпатичных девушек.

«Любимые и талантливые девочки», — подписал он кадр.

И, стоит отметить, среди них его благоверной не оказалось.

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брак с Резо ГигинеишвилиНадежда Михалкова и Резо ГигинеишвилиРезо ГигинеишвилиРезо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева