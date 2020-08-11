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СМИ: Резо Гигинеишвили развелся со светской львицей Надеждой Оболенцевой

Отмечается, что основной причиной расставания стало «вранье и обманутые ожидания насчет денег».

СМИ: Резо Гигинеишвили развелся со светской львицей Надеждой Оболенцевой
Гигинеишвили мог развестись с Оболенцевой/http://globallookpress.com/

Режиссер Резо Гигинеишвили, как сообщают некоторые СМИ и телеграм-каналы, развелся со своей третьей женой светской львицей Надеждой Оболенцевой. Свадьбу они, напомним, сыграли летом прошлого года. Отмечается, что основной причиной развода стало «вранье и обманутые обещания насчет денег». Такую, в частности, версию выдвинул телеграм-канал «Антиглянец».

Добавим, что друзья отговаривали в свое время Резо Гигинеишвили от женитьбы на Оболенцевой. Они отмечали, что им следует просто какое-то время пожить вместе, а не торопить события. Однако режиссер, который всего два года назад развелся с актрисой Надеждой Михалковой, никого не стал слушать.

Ранее дочь Никиты Михалкова отмечала, что после расставания с Гигинеишвили «сжала зубы и набралась терпения». Она не стала мешать режиссеру встречаться с их общими детьми.

Напомним, что от Надежды Михалковой у Резо Гигинеишвили дочь Нина и сын Иван. Кроме того, у него есть дочь Мария от певицы Анастасии Кочетковой. С Оболенцевой обзавестись потомством они не успели.

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