«Граница закрыта»: Резо Гигинеишвили не смог увидеться с дочерью из-за коронавируса

В настоящее время его общение с наследницей происходит только по скайпу.

37-летний режиссер Резо Гигинеишвили, снявший «Последний из Магикян», «Жару» и «Любовь с акцентом», пожаловался в личном блоге, что не смог увидеться со старшей дочерью Марией из-за коронавируса.

13-летняя наследница от первого брака с Анастасией Кочетковой в настоящее время проживает в Майами, куда сейчас закрыт доступ из-за карантина.

«Школы в Майами закрыли. Полететь я не могу. Граница закрыта. Беседа с моей крошкой по скайпу. Мария Гигинеишвили!» — написал он в Instagram.

Ранее мы сообщали об Алене Хмельницкой, которая решила самоизолироваться от общества после путешествия в Мадрид. Актриса две недели пробудет дома, соблюдая все меры предосторожности. Даже на своих «квадратных метрах» звезда ходит в защитной маске и перчатках.

Валерий Леонтьев и вовсе из-за пандемии решил временно уйти со сцены и отменил предстоящие концерты в Подмосковье. Он подчеркнул, что эта мера временная.

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