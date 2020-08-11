Маленькая дочь Николаева в припыленном платье из нежной органзы восхитила жену Юдашкина

Четырехлетняя Вероника в настоящий момент отдыхает с родителями в Юрмале.

60-летний Игорь Николаев решил провести свой летний отпуск в Юрмале, компанию ему составила жена Юлия Проскурякова и 4-летняя дочь Вероника. Кстати, именно в Прибалтике вторая половинка композитора отметила свое 37-летие.

На отдыхе девушка заметно похорошела и похудела. «Как девочка», — пишут фолловеры в ее блоге.

Маленькая Ника чувствует себя в Юрмале тоже великолепно, девочка прогуливается с родителями по побережью Рижского залива, посещает кафе и рестораны, примеряя новые наряды.

В одном из таких Николаев запечатлел свою дочь, вызвав восхищение почитателей и звездных друзей. Папина принцесса примерила летящее платье из припыленной розовой органзы, украшенное многослойными юбками. Свои «лайки» и восторженные смайлы оставили под обнародованным в Сети фото Катя Лель, Игорь Крутой, Марина Юдашкина, Александр Серов.

Судя по всему, розовый – любимый цвет девочки, ранее ее аутфит того же тона вызвал восторг у стилиста Пугачевой.