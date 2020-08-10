Отдых на Рижском побережье: Юлия Проскурякова покорила постройневшей фигурой

Юлия Проскурякова похвасталась красивой фигурой и новым стилем. Видимо, период самоизоляции пошел ей на пользу. Она сбросила лишние килограммы и стала лучше одеваться. Постройневшая певица проводит отпуск вместе с дочкой Вероникой и мужем Игорем Николаевым в Юрмале. Снимками с Рижского побережья она поделилась в Инстаграме.

«Стройная» На вид совсем школьница! Красоточка» — писали пользователи Сети.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Проскурякова и Николаев на грани развода. Причина якобы была в молодом возлюбленном певицы. Но, спустя время, Юлия опровергла все домыслы и заявила, что у них с Николаевым крепкий брак. К слову, в этом году пара отмечает 10 лет совместной жизни.