Дочь Николаева по совету Хромченко оделась в разные оттенки розового и заслужила похвалы стилиста Пугачевой

В настоящее время четырехлетняя Вероника отдыхает с родителями в отпуске.

Семья Игоря Николаева улетела в отпуск на частном самолете. Звезды решили не раскрывать карты и не сообщать своим поклонникам место своей дислокации, публикуя в социальных сетях лишь редкие кадры с отдыха.

Любопытно, что здесь четырехлетняя дочь народного артиста Вероника решила освоить профессию стилиста. Она составила необычный лук своему отцу, украсив его своей сумочкой и шляпой мамы Юлии Проскуряковой, развеселив поклонников композитора в Сети.

Отличился своим стилем и сам «фэшн-специалист». Жена Николаева обнародовала в личном блоге фото, на котором девочка предстала в наряде, полностью состоящим из различных оттенков розового и красного.

Ранее о тренде на миксы розового рассказывала Эвелина Хромченко. По ее словам, самый актуальный тон в этом сезоне — цикламен. Его также модно сочетать с зеленым и голубым.

Образ малышки заметил стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев. Свой восторг он выразил в комментариях, оставив восторженные смайлы.