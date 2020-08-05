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«Период адаптации у меня сложнее»: звезда «Дома-2» Черно рассказала о первых материнских трудностях

Девушка пожаловалась, что из-за лишнего веса имеет определенные сложности.

«Период адаптации у меня сложнее»: звезда «Дома-2» Черно рассказала о первых материнских трудностях
Саша Черно. Фото https://www.instagram.com/sasha_cherno93_official/

Участница «Дома-2» Саша Черно 30 июля впервые стала мамой, родив при помощи кесарева сечения мальчика по имени Стефан. Первые дни в перинатальном центре оказались не такими уж простыми, о чем девушка поспешила рассказать в личном блоге.

«У меня большой вес, все операции я переношу намного сложнее. И период адаптации у меня намного сложнее», — пожаловалась любимица публики.

Она рассказала, что молоко к ней пришло только на четвертый день после родов, сцеживать его непросто. Поэтому врачи перинатального центра посоветовали докармливать малыша смесью. Любопытно, что новорожденный проигнорировал все новомодные бутылочки и соски, которые купил муж Саши Иосиф Оганесян, и предпочел экземпляр, знакомый каждому, кто помнит время СССР.

«Вот это коровье вымя лучше что ли? Что он в нем нашел?» - удивилась молодая мать. Фото
«Вот это коровье вымя лучше что ли? Что он в нем нашел?» — удивилась молодая мать. Фото https://www.instagram.com/sasha_cherno93_official/

«Вот это коровье вымя лучше что ли? Что он в нем нашел?» — удивилась молодая мать.

По словам Черно, малыш находится с ней в одной палате, а сама она на ногах буквально с первого дня после операции.

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