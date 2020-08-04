«Заключили контракт»: звезда «Дома-2» Саша Черно поругалась с сотрудницей роддома, после чего ее уволили

Похоже, что Саша Черно не может жить мирно ни при каких обстоятельствах. Даже после появления на свет первенца и в радости от материнства. Недавно звезда «Дома-2» стала мамой мальчика по имени Стефан. Кесарево сечение девушке делали в Щелковском перинатальном центре. Счастливые родители рассыпались в комплиментах сотрудникам клиники, и трудно было поверить, что в ее стенах назревает конфликт.

Но оказалось, что одна из сотрудниц роддома (консультант по грудному вскармливанию) нарушила договор с публичной личностью, разгласив имя новорожденного в социальных сетях.

«Мы заключили контракт с Щелковским перинатальным центром, в котором четко были указаны абсолютно все условия, в том числе и неразглашение имени», — рассказала Саша.

Медработник в ответ на претензии заявила, что не знала ни о документах, ни о том, что Черно — звезда ТВ, дескать, просто взболтнула и попросила прощения. Тем не менее Саша не поверила словам консультанта.

«Все сотрудники были предупреждены! Что якобы она не знала меня, моего мужа и всех условий — наглая ложь!!! Она отметила его в своем сторис и написала, что рожает тут «Дом-2». Это серьезное нарушение!» — возмутилась Черно.

По словам молодой мамы, она в принципе не имела права оглашать информацию о ее родах посторонним, ведь блогеры и звезды — тоже люди. Тем не менее Саша уже готова была замять ситуацию, однако перинатальный центр решил по-своему — проститься с нарушительницей.

Черно также вспомнила, что за нерадивым консультантом уже имелись подобные грешки. Некоторое время назад она уже сливала информацию в Сеть о другой публичной личности, но тогда ее пожалели и не уволили. На сей раз медработнику спуску не дали.