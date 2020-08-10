«Моя булочка, мое счастье»: Кудрявцева в день рождения дочки поделилась трогательным видео о ее счастливой жизни

49-летняя ведущая Лера Кудрявцева и 32-летний хоккеист Игорь Макаров отпраздновали накануне двухлетие своей дочери Маши. В честь этого события они подарили малышке дорогие подарки – электронный автомобильчик и рояль. А также собрали гостей на террасе своего дома, в числе которых оказался и бывший бойфренд звезды ТВ Сергей Лазарев с детьми — Никитой и Аней.

Артист также счел нужным предстать на празднике в компании своей матери Валентины Викторовны, которая находится в приятельских отношениях с Кудрявцевой. Специально для малышей хозяева праздника пригласили аниматоров, которые устраивали для них конкурсы и эффектные представления.

Не забыла напомнить о своем счастье Кудрявцева и своим подписчикам. В личном блоге Лера обнародовала видео, на котором собрала самые запоминающиеся кадры из жизни Маши за прошедшие два года.