«Моя булочка, мое счастье»: Кудрявцева в день рождения дочки поделилась трогательным видео о ее счастливой жизни

49-летняя ведущая Лера Кудрявцева и 32-летний хоккеист Игорь Макаров отпраздновали накануне двухлетие своей дочери Маши. В честь этого события они подарили малышке дорогие подарки – электронный автомобильчик и рояль. А также собрали гостей на террасе своего дома, в числе которых оказался и бывший бойфренд звезды ТВ Сергей Лазарев с детьми — Никитой и Аней.
Артист также счел нужным предстать на празднике в компании своей матери Валентины Викторовны, которая находится в приятельских отношениях с Кудрявцевой. Специально для малышей хозяева праздника пригласили аниматоров, которые устраивали для них конкурсы и эффектные представления.
Не забыла напомнить о своем счастье Кудрявцева и своим подписчикам. В личном блоге Лера обнародовала видео, на котором собрала самые запоминающиеся кадры из жизни Маши за прошедшие два года.
«С днем рождения моя любовь, моя булочка, моя радость, мое счастье. Будь счастлива каждую секунду своей жизни! Нам 2 года», — написала она в Instagram.