«Нам два года!»: Кудрявцева показала роскошные подарки, которые получила ее дочь в день рождения

Игорь Макаров решил, что Маше пора сесть за руль.

Дочь 49-летней Леры Кудрявцевой и 32-летнего Игоря Макарова Маша 9 августа празднует свой день рождения. Заботливые родители заранее подготовились к этому дню.

Чтобы девочка проснулась в праздничном настроении, ведущая украсила свой загородный дом разноцветными воздушными шарами. Показывая подготовленные к торжеству апартаменты в своем stories Instagram, она с восторгом воскликнула: «Нам два года»!

Для своей наследницы звезда ТВ подготовила шикарный подарок – рояль. Инструмент, хоть и игрушечный, но на нем с успехом можно музицировать. А вот папа не удержался и вручил свой подарок малышке заранее. Хоккеист решил, что ей уже пора сесть за руль и подарил машину. Маленькая звездочка быстро освоила свой «Мерседес» и даже смогла припарковать свое авто рядом с маминым.

Отметим, что для Леры Игорь Макаров – третий муж. От первого супруга Сергея Ленюка, барабанщика группы «Ласковый май», у нее есть сын, который в мае 2018-го года подарил Кудрявцевой внука Льва. Со вторым благоверным бизнесменом Матвеем Морозовым ведущая детей не имела.