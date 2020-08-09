Нашли повод для встречи: сын и дочка Лазарева познакомились с наследницей Леры Кудрявцевой

Маше Макаровой исполнилось два годика. По этому случаю, ее звездная мама устроила детскую вечеринку во дворе из загородного особняка. Юных гостей развлекали аниматоры. Кроме того, Лера Кудрявцева позаботилась о том, чтобы все пришедшие смогли плотно поесть. Ведущая программы «Секрет на миллион» накрыла столы для фуршета в саду.

Таким образом, праздник для именинницы возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова решила устроить на свежем воздухе. Занимаясь подготовкой к детскому утреннику, Лера продумала все до мелочей. Она понимала, что для такого количества гостей — детей и взрослых, понадобится большое пространство. Поэтому, Кудрявцева и решила устроить вечеринку во дворе, позаботившись о том, чтобы малыши могли свободно резвиться, играть и бегать на газоне.

А их родители тем времени, угощались деликатесами и различными блюдами, обсуждая свои темы. Перед гостями Маша появилась в пышном белом платье. Среди гостей на детской вечеринке был замечен и бывший возлюбленный теледивы — певец Сергей Лазарев. Он пришел на праздник со своими детьми: пятилетним сыном Никитой и маленькой Анечкой. Поп-исполнитель нашел подходящий повод для того, чтобы познакомить отпрысков с двухлетней дочкой Леры Кудрявцевой.

Вместе с сыном на празднике появилась и мама артиста — Валентина Викторовна, которая неплохо ладит с телеведущей. Стоит отметить, что Маша с легкостью нашла общий язык с Никитой и Аней. Малыши вместе играли, принимали участие в различных конкурсах и смотрели шоу, которое для них устроили аниматоры. Кудрявцева осталась под большим впечатлением от праздника.

Ко всему прочему, теледива пригласила на детскую вечеринку и своего близкого друга ви-джея «Муз-ТВ» Андрея Разыграева. И шоумен не смог отказать возлюбленной хоккеиста. Он одним из первых появился на детском утреннике, поздравив именинницу.

Светская львица подметила, что эта вечеринка удалась на славу. Довольными остались не только дети, но и взрослые.