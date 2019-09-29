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«Из мальчика сделала мужчину»: Лазарев не жалеет о романе с Кудрявцевой

Певец признался, что не ощущал существующую между ним и Лерой разницу в возрасте.

«Из мальчика сделала мужчину»: Лазарев не жалеет о романе с Кудрявцевой
Сергей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

36-летний Сергей Лазарев пришел на программу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В беседе с исполнителем супруга хоккеиста Игоря Макарова задала ему личный вопрос. Ни для кого не секрет, что Сергея и Леру некогда связывали романтические отношения.

«Жалеешь ли ты о том, что связался со мной?» — обратилась к бывшему избраннику телеведущая, которая, к слову, была старше Лазарева на 12 лет.

«Я благодарен тебе за все!! Ты из мальчика сделала мужчину. Вообще я все еще делю — есть жизнь до тебя и после. Да, ты была взрослее, но я никогда не чувствовал разницы. А когда ты включала мамочку, я эту функцию сразу выключал. Любила все-таки поучать меня», — признался Лазарев в студии шоу «Секрет на миллион».

По словам певца, его бывшая возлюбленная по своей натуре обидчивая девушка, но, к счастью, отходчивая. Артист не скрывает, что ему до сих пор не хватает Леры. После расставания с Кудрявцевой Сергей около полугода не общался с экс-возлюбленной. Однако сейчас они смогли примириться.

Лера Кудрявцева пригласила в студию своего ток-шоу Сергея Лазарева (Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»)

Певец припомнил, что Лера не пригласила его свою свадьбу. Сама же Кудрявцева напомнила, что именно он перестал поддерживать с ней отношения после болезненного разрыва. Однако, несмотря на все произошедшее, телеведущая все-таки считает Сергея близким другом.

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Тэги:

Лера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Сергей Лазарев
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«Из мальчика сделала мужчину»: Лазарев не жалеет о романе с Кудрявцевой
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